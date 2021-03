Lecce, si schianta con l'auto e sfonda vetrina ristorante: 22enne illeso

Un giovane di 22 anni si è schiantato ieri in tarda serata con la sua Hyundai contro la vetrina di un noto ristorante di sushi a Lecce. È rimasto miracolosamente illeso nonostante abbia colpito in pieno il locale. All'interno c'erano gli operatori del ristorante che stavano lavorando per l'asporto. Si capirà se il giovane aveva assunto alcol o stupefacenti prima di mettersi alla guida.