Lecce, titolare di pasticceria positivo al Covid chiude locale e informa su Fb i clienti

LECCE - Sulla bacheca virtuale di Facebook, il titolare di una nota pasticceria di Lecce ha informato di essere positivo al Coronavirus e di aver deciso in autonomia di chiudere il negozio per tutto il tempo necessario a effettuare i tamponi allo staff e mettere in sicurezza l’attività.

«Gentili clienti - ha scritto il pasticcere - vi comunico personalmente che la pasticceria da oggi resterà chiusa per alcuni giorni a causa della mia positività al Covid-19. Nonostante non ci sia una disposizione delle autorità competenti, sento il dovere di chiudere per salvaguardare la salute dei miei collaboratori e di voi preziosi clienti».