Per la Festa del Papà non cravatte, ma fisioterapia per chi soffre: la generosità di Sunrise Onlus

Quest'anno per la festa del papà niente cravatte o regali effimeri, ma un aiuto per chi soffre. L’associazione Sunrise Onlus di Borgagne (Le) presieduta da Maria De Giovanni, infatti, in questo periodo di grave pandemia, in zona rossa, ha avviato il protocollo di emergenza con cui fornisce alle persone affette da sclerosi multipla diversi servizi come ritiro del farmaco in ospedale, disbrigo di documenti vari, derrate alimentari e di medicinali, fisioterapia e visite.

L’associazione che è al supporto esclusivo per questa patologia ha anche creato un ponte fra i due centri per la sclerosi multipla, quello che si trova presso l’ospedale Ferrari di Casarano e quello del Vito Fazzi di Lecce. «Siamo presi da mille domande e difficoltà - commenta il presidente De Giovanni – ma questo momento ci vede attivi più del solito perché

spesso le persone non sanno a chi rivolgersi, e così come avvenuto lo scorso anno con grande successo ribadiamo la stessa disponibilità ad aiutare. Spesso le persone che devono ritirare i farmaci ci chiamano e noi li portiamo direttamente a casa».

Insomma l’Associazione così come accaduto lo scorso anno ripete un servizio e attiva uno sportello tre volte a settimana dalle 16 alle 19, dove chiamare per avere le diverse informazioni, legate appunto alla malattia. Tante le vicissitudini positive che Maria De Giovanni e il suo staff continuano a rendere a tutto il territorio, dalla signora di Bari a cui hanno donato il deambulatore frutto di un vizio burocratico che ha rallentato la pratica della povera malcapitata, e tutte quelle dinamiche per il monitoraggio della patologia. Diritti, dunque, per cui De Giovanni lotta ogni giorno. In definitiva una boccata d’ossigeno in un periodo in cui per le persone fragili è molto pericoloso uscire a causa del Covid, una opportunità per tutti coloro che per la patologia rischierebbero gravi complicazioni. Per informazioni scrivere a sunriseonlus@hotmail.com oppure chiamare

il numero 327 2003395. Per chi avesse voglia di contribuire, l'iban è IT76L0526279750CC0041232706