Lecce, controlli anti Covid: fioccano sanzioni e 3 bar chiusi nel week end

LECCE - Circa 600 persone identificate, controllati 55 esercizi commerciali, contestate 5 sanzioni per il mancato uso dei D.P.I. ed elevate tre sanzioni ai titolari di altrettanti bar ubicati uno a Lecce, in via Salandra, e due a Gallipoli, entrambi in corso Roma, rimasti aperti per l'asporto di alimenti e bevande fuori dall’orario consentito.

E' il bilancio dei controlli anti Covid disposti dal questore di Lecce nello scorso fine settimana con l’impiego di personale dei commissariati di Nardò , Galatina, Otranto, Taurisano e Gallipoli.

A tali infrazioni è annessa la sanzione accessoria della chiusura dei locale per 5 giorni , salvo l’eventuale applicazione della misura massima di chiusura di giorni 30 da parte del Prefetto di Lecce.