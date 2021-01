Muro Leccese, arrestato pusher 39enne: aveva in casa eroina, hashish e denaro

MURO LECCESE - Un 39enne è stato arrestato a Muro Leccese dai carabinieri perchè trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di 70 grammi di eroina «brown sugar», suddivisa in 13 confezioni pronte alla commercializzazione. L'uomo aveva anche una dose di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi ed una somma di 1.300 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. L'uomo, dopo le formalità, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.