Taurisano, moto si schianta contro un muro: morto 35enne

LECCE - Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio a Taurisano, dove un motociclista ha perso la vita schiantandosi con la moto contro un muro nei pressi della sua abitazione, alla periferia del paese. La vittima è Marco Preite, 35 anni del posto. Era in sella alla sua Honda quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro di cinta di un’azienda. Per il 35enne l’impatto è stato fatale. Vano il tentativo dei sanitari del 118 di rianimarlo.