Otranto, scatola con 20kg di petardi trovata in bidone immondizia

Un pacco contenente circa 20 kg di vario materiale pirotecnico di genere proibito, tra cui grandi petardi, è stato rinvenuto questa mattina in uno dei cassonetti dell’immondizia nei pressi dell’area mercatale di Otranto. Sono stati alcuni operatori ecologici ad accorgersi della presenza del pacco e ad allertare il locale commissariato. Sul posto sono arrivati gli artificieri e gli agenti che stanno provvedendo a catalogare tutto il materiale rinvenuto.

Due giorni fa gli agenti del commissariato di Otranto hanno arrestato un insospettabile ristoratore del posto sorpreso con 4 chili di materiale pirico di genere proibito, in particolare petardi di categoria F4, dei quali è vietata la vendita. Al momento non si sa se il nuovo ritrovamento sia collegato a quell'episodio.