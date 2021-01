Lecce, dopo lite in famiglia dà fuoco ai mobili della casa: arrestato

LECCE - Dà fuoco ai mobili di casa dopo una lite in famiglia: è successo a Squinzano nel Leccese, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento a seguito di incendio. Durante una discussione con i genitori, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe dato in escandescenze e mosso dalla rabbia ha accatastato mobili e suppellettili per dargli poi fuoco. Per sedare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Lecce.