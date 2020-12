Schianto a Ruffano, auto contro un ulivo: grave una ragazza

RUFFANO - Una ragazza ricoverata in gravi condizioni a causa di uno schiacciamento toracico ed un giovane in codice giallo.

È il bilancio del violento schianto avvenuto ieri sera a Ruffano, lungo la strada provinciale 172 che dal paese conduce alla statale 275, in direzione del centro commerciale Gulliver. Per cause tutt’ora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri delle stazioni di Ruffano e di Nociglie, nella serata di ieri, sotto una pioggia battente, la Fiat Grande Punto con a bordo la giovane coppia di origine marocchina è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro il tronco di un albero d’ulivo.

L’incidente è avvenuto all’uscita di una curva, presumibilmente anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia battente.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, due pattuglie dei militari dell’Arma e due autoambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti presso l’ospedale di Scorrano, dove i medici, constatate le gravi condizioni della ragazza, le hanno subito assegnato un codice rosso