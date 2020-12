Leverano. migrante fermato per un controllo è a digiuno: i cc gli offrono la cena

LECCE - La notte di Natale, in Puglia, succede anche questo: un migrante algerino fermato dai carabinieri per un controllo, confessa che era a digiuno da un po' di giorni e i militari per solidarietà gli offrono una cena. L'episodio si è verificato a Leverano in provincia di Lecce. L'uomo ha raccontato di essere stato dimesso dall'ospedale di Copertino ma di non riuscire a tornare a casa, quando poi ha confermato ai carabinieri di non aver mangiato, la pattuglia in servizio ha deciso di offrirgli una cena preparata da una pizzeria. l volontari della Croce Rossa, contattati dagli stessi militari, sono poi giunti sul posto con un pacco dono di generi di prima necessità per lui.