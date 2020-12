Salice S.no, la malattia si porta via la padrona e il piccolo Rio rischia di finire in canile

La padrona muore all’improvviso e lui rischia di finire in canile.

Dal dolore alla speranza e ritorno, attraverso una gara di solidarietà che commuove e parla il linguaggio labile del legame tra la vita e la morte.

E parte da Salice Salentino (Le), per trovare una nuova famiglia a Rio, un cane di sette mesi di taglia media, rimasto orfano della sua padroncina.

Anna Leone, la mamma-umana di Rio, è scomparsa infatti a 46 anni sabato scorso, a causa di una terribile malattia contro cui combatteva da tempo e col sorriso. Il cancro però non le aveva tolto il sorriso né la voglia di donare amore al suo cucciolo, cresciuto come un figlio, vaccinato, dotato di microchip e addestrato.

Oggi però Rio non ha una casa dove andare, e rischia di finire in canile molto presto.

La tragedia che ha toccato una intera comunità e gli amici di Anna si è tramutata in corsa contro il tempo, il cordoglio per l’addio agli occhi sorridenti della donna ha dovuto lasciare il posto all’impegno comune per proseguire là da dove lei aveva lasciato.

Dall’amore per il suo Rio. In questi giorni bui il cane ha fatto la spola tra la mamma e la cognata di Anna. Ma la prima, anziana, ha per bisogno di assistenza e non può garantire presenza e cure fisiche al cucciolo a quattro zampe e la cognata, che in questi giorni si sta prendendo cura di lui, è affetta da una forma di allergia al pelo per cui non potrà conviverci a lungo.

“Rio è l’incarnazione del bisogno di donare amore di mia sorella – spiega Sandro Leone -, che aveva riserve così grandi da avere questa voglia di donare e donarsi senza riserve. Abbiano registrato la disponibilità del canile di prendere in carico il cane, ma sarebbe una sconfitta per noi tutti, il segno tangibile di una promessa dell’anima non mantenuta”.

Anche gli amici più vicini hanno tentato un primo affido, andato a vuoto poiché il padrone di casa della coppia che voleva portarlo con sé, non gradisce animali in appartamento. Rio rischia di restare solo e guardare il mondo da una gabbia, quella del canile.

Chi avesse intenzione di dargli una casa e l'amore che Anna gli ha donato incondizionatamente, può contattare l'amica Simona al n.3209667464.