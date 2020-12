Monteroni di Lecce, Comune dona talare porpora al neo cardinale Semeraro: «È motivo di orgoglio»

MONTERONI DI LICCE - Ha suscitato polemiche il dono da parte di un Comune pugliese ad uno dei neocardinali, Marcello Semeraro, per l’occasione del Concistoro. Il Comune di Monteroni di Lecce, dove Semeraro è nato, si difende: «E' stato motivo di orgoglio assistere in tv al Concistoro e vedere il cardinale indossare le vesti della sua città: per noi ha significato essere presenti fisicamente e condividere quella emozione così immensa individuando in quelle vesti un segno tangibile e duraturo di riconoscenza da parte dell’intera collettività».

Il dono per la talare color porpora è stato di 6mila euro e il gruppo politico «Monteroni a sinistra» ha scritto una lettera allo stesso cardinale Semeraro, che aveva preso il posto di Angelo Becciu, come Prefetto della Congregazione per le cause dei santi, chiedendogli di intercedere con sindaco e giunta affinché «l'esoso dono possa esser devoluto ad opere caritatevoli».