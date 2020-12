Brividi per il leccese Canoletta campione record dell'Eredità: sfuma la finale

LECCE - Ancora un Triello, ma non la Ghigliottina per il campione leccese dei record all'Eredità: Massimo Cannoletta, che finora aveva accumulato un bottino complessivo di 202.500, dopo la vittoria di ieri sera, finisce oggi al Duello. Brividi per il prof. di Arte che ha quindi rischiato l'eliminazione contro un altro concorrente. Protagonista indiscusso da 26 puntate, Cannoletta ha conquistato la 19° edizione de L'Eredità grazie alla sua elevata cultura nonché alla sua grande capacità di accostare significati e concetti. A Flavio Insinna non resta che salutare il campione Massimo, che però sarà presente anche domani.