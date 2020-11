Presicce, 38enne investito per strada da un conoscente: tra i due c'erano dissapori

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Presicce-Acquarica (Le) hanno arrestato per lesioni personali gravissime un 34enne, B.A., di Gagliano del Capo. L'uomo si trovava a Presicce vicino casa di alcuni parenti, e non appena ha visto una persona che lo aspettava per strada, un 38enne, l'ha investito con il suo Fiat Doblò. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Tricase e operato alle gambe. Si trova in prognosi riservata. Ulteriori indagini hanno fatto emergere che esistevano dissapori tra i due. Il responsabile si trova ai domiciliari.