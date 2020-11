Salento, rapita l'asina Grisonda. L'appello: «Riportatela a casa. Vi daremo una ricompensa»

LECCE - E’ caccia in Salento ai due autori del furto di un’asina da una masseria di Frigole, marina di Lecce. L’asinella, che si chiama Grisonda, ha 17 anni ed è munita di microchip, è stata rapita ieri pomeriggio quando nella masseria non c'era nessuno. Sono state le telecamere di videosorveglianza a riprendere i malviventi in azione. I suoi padroni hanno sporto denuncia ai carabinieri di Lecce portando il filmato delle telecamere. Giovanna e il marito Marco hanno anche lanciato un appello ai ladri via facebook, chiedendo loro di riportarla a casa e promettendo una ricompensa a chi li aiuterà a ritrovarla. L’animale, che in passato ha vinto anche un concorso fotografico indetto da un’azienda salentina, era stato regalato alla donna dal marito, in servizio al Battaglione San Marco di Brindisi al rientro da una missione in Afghanistan.