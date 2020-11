Lecce, dipendenti Comune a lavoro in monopattino: tariffe speciali nei prossimi giorni

LECCE - Le società BitMobility e Reby, che gestiscono il noleggio di monopattini elettrici a Lecce, hanno fatto propria la proposta del Comune di incentivare l’uso dei mezzi elettrici da parte dei dipendenti comunali e delle società partecipate Lupiae e Sgm, con una tariffa agevolata per gli spostamenti casa-lavoro.

La nuova tariffa, fa sapere il Comune di Lecce in una nota, "sarà operativa nei prossimi giorni».

Per i mezzi BitMobility prevede «dal lunedì al sabato 2 sblocchi gratuiti giornalieri" (per andare in ufficio e tornare a casa), oltre a «uno sconto del 25 per cento sulla tariffa di utilizzo. Per Reby - prosegue la nota - è previsto lo sblocco gratuito illimitato dei mezzi elettrici (monopattini e bici elettriche)».

«Le aziende hanno manifestato disponibilità a corrispondere alla richiesta del Comune», sottolinea l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis,che ha «l'obiettivo di implementare la mobilità elettrica in sharing a beneficio dell’ambiente». L'auspicio dell’assessore ora «è che anche altre amministrazioni pubbliche e aziende private che muovono una grande quantità di personale ogni giorno possano sottoscrivere convenzioni simili, per cominciare insieme a sostituire le auto e i mezzi motorizzati per gli spostamenti nelle ore di punta».