Salice Salentino, auto investita da treno dopo aver divelto sbarre passaggio a livello: automobilista ferito

SALICE SALENTINO - Questo pomeriggio, intorno alle 15.10, un’auto ha divelto le sbarre del passaggio a livello nei pressi di Salice Salentino per cause in corso di accertamento.

Inevitabile l’impatto con il treno che sopraggiungeva a bassa velocità in quel momento. Illesi i 10 passeggeri presenti a bordo, il macchinista e il capotreno. L’automobilista è stato prontamente soccorso dal 118.

La circolazione sulla linea Martina Franca – Lecce è al momento interrotta, tra Salice Salentino e Guagnano.