Lecce, hotel «Zenith» accoglierà positivi Covid non in grado di rimanere presso la propria abitazione

LECCE - L’hotel «Zenith» di Lecce sarà a disposizione di persone positive al Covid-19 che non necessitano di ricovero in strutture sanitarie e non possono trascorrere il periodo di quarantena nel proprio domicilio. Lo comunica l’Asl di Lecce.

Potranno accedere i soggetti positivi al Covid paucisintomatici e asintomatici, e i soggetti cosiddetti 'stretti di casò, non ritenuti nelle condizioni di rimanere presso la propria abitazione.

La struttura alberghiera, individuata da una convenzione tra Asl Lecce e Protezione civile regionale, dedica 25 unità abitative al «servizio alberghiero contumaciale» per la quarantena da Covid-19 ed è ad uso esclusivo della persona in isolamento che non può naturalmente ricevere visite. Nell’albergo può entrare il personale alle dipendenze della struttura, il personale sanitario, i fornitori autorizzati dalla Protezione Civile o dalla Asl. Come riportato nella convenzione, la struttura può essere richiesta, previa verifica dei requisiti del caso, dai servizi sociali dei Comuni o dai medici del singolo paziente che comunicano le circostanze per la valutazione epidemiologica al Dipartimento di prevenzione.