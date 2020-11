Bomba carta esplode in pieno centro a Carmiano: ingenti danni in un bar

LECCE - Bomba carta esplode in pieno centro a Carmiano: un ordigno di fattura artigianale è stato posto all'ingresso di un bar, in corso Roma. La deflagrazione è avvenuta alle 20: l'esercizio però era chiuso dal 4 novembre scorso, come previsto dall'ultimo dpcm per le norme anti covid-19.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri oltre che i proprietari, Eupremio Solazzo, Tonia ed Elisa Zari, avvisati con una telefonata mentre erano a cena. La bomba carta ha causato danni agli infissi e all'ingresso della struttura, lasciando un buco per terra.

«Siamo sconcertati, non sappiamo cosa pensare, peraltro in un momento così difficile per tutto e per tutti - le parole di Tonia Zari -. siamo persone perbene abituate a vivere del proprio lavoro ed ora, con il bar chiuso, questo duro colpo è terribile oltre che inspiegabile».