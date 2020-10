Lecce, 3 positivi al mercato Settelacquare: screening a tappeto ed esposto in Procura

LECCE - Contagiati tre operatori del mercato di Settelacquare. Parte lo screening a tappeto di tutti i commercianti. Ma l’opposizione presenta un esposto in Procura.

Sono stati proprio i consiglieri della minoranza di centrodestra, ieri mattina, a sollevare il caso, in sede di Commissione, prima, e poi presentare un esposto firmato da Adriana Poli Bortone, Gianpaolo Scorrano, Andrea Guido, Roberto Giordano Anguilla, Severo Martini (del centrodestra) e Arturo Baglivo (del Movimento 5 Stelle). «In occasione della commissione consiliare congiunta Ambiente e Attività produttive del 27 ottobre (ieri, ndr) alle 8.30 - hanno scritto i consiglieri nell’esposto - abbiamo appreso dal consigliere Guido che nel mercato Settelacquare vi era un operatore risultato positivo al Covid 19 e che della circostanza era stata avvisata l’amministrazione comunale. Sembrerebbe che la notizia sia pervenuta al Settore Ambiente già nella scorsa settimana - hanno aggiunto - In Commissione l’assessore Foresio confermava la circostanza, aggiungendo che i casi erano più di uno e che la Asl avrebbe deciso di fare i tamponi alle 12 del 27 (ottobre, ieri, ndr). Il fatto grave è che la cittadinanza non è stata avvertita e che le attività mercatali sono continuate regolarmente senza che la struttura fosse chiusa e sanificata».

«A fronte di tale grave situazione - hanno evidenziato - i consiglieri denunciano il mancato pronto intervento del sindaco che avrebbe dovuto immediatamente chiudere la struttura e provvedere alla sanificazione, avvertendo contestualmente la cittadinanza. Tanto in virtù delle competenze in capo al sindaco, massima autorità sanitaria». «I sottoscritti denunciano tali gravi omissioni» hanno concluso i consiglieri, i quali hanno chiesto di «accertare le responsabilità, atteso che la salute pubblica è bene primario e deve essere tutelata da chi ne ha l’autorità».

Il sindaco Carlo Salvemini, nella diretta Facebook di ieri pomeriggio, ha confermato l’esito positivo del test su alcuni commercianti del mercato coperto. «Per prevenzione e doverosa prudenza - ha aggiunto - è stato disposto lo screening di tutti gli operatori e la chiusura delle attività per la pulizia, l’igienizzazione e la sanificazione. La situazione è monitorata e osservata. Siamo impegnati per tutelare la salute pubblica».