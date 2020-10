Lecce, spacciava dal balcone e in casa aveva 240 grami di eroina: in cella spacciatore

Un 34enne, Emanuele Calò, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione del Nor, perchè accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva dal balcone di casa una dose di eroina a un tossicodipendente.

Nel corso di una immediata perquisizione nell'abitazione di Calò, gli investigatori dell'Arma hanno trovato altri 241 grammi di eroina nonchè la somma in contanti di 460 euro in banconote di diverso taglio, tre bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Tutto è stato sequestrato mentre il 34enne è stato accompagnato in carcere a Borgo San Nicola.