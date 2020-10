Lecce, picchiano i poliziotti della stradale e danneggiano la volante: 4 arresti

LECCE - Quattro giovani - un diciottenne di origine cubana e tre donne salentine di 22 ,25 e 27 anni - sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. I quattro, la scorsa notte, dopo essere stati fermati su un’auto in prossimità di Porta San Biagio da una pattuglia delle Volanti, si sono scagliati contro due agenti per impedire loro di effettuare il controllo che avrebbe poi accertato la guida senza patente del conducente. La violenta reazione degli occupanti è costata ai due agenti il ricovero in ospedale con una prognosi di 10 e 20 giorni. Uno dei poliziotti ha riportato la frattura di una costola. Danneggiata anche l'auto di servizio alla quale sono stati rotti i finestrini.

Ad aver reagito con violenza sono state soprattutto le tre donne che si sono avventate tirando morsi. Una seconda pattuglia chiamata a dar manforte ai colleghi ha dovuto fare ricorso all’uso dello spray al peperoncino per poterle sedare e portare in Questura. Non è escluso che i quattro fossero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A bordo dell’auto è stata trovata della marijuana.