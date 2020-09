Poggiadro, coppia di pusher nascondevano in casa cocaina e marijuana: due in manette

POGGIADRO - I carabinieri della stazione hanno arrestato il 34enne M.D. e il 24enne I.L. 26 settembre 2020, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Entrambi, durante alcuni servizi di controllo finalizzati a contrastare i reati in materia di stupefacenti, sono stati fermati in prossimità dell'abitazione ove vivono.

Qui, durante una successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati 60 gr. di cocaina divisa in diversi in involucri e 243 gr. di marijuana anch'essa confezionata in modalità atta allo spaccio, materiale utile per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione nonché 3000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento della precedente attività di spaccio, tutto sottoposto a sequestro.

Entrambi i pusher, pertanto, sono stati arrestati e accompagnati nel carcere di Lecce.