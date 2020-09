Lecce, è il giorno dei funerali separati per i due fidanzati uccisi

LECCE - Sono iniziati nella cattedrale di Lecce i funerali di Daniele De Santis salentino ucciso la sera del 21 settembre scorso con la fidanzata a coltellate nel palazzi in cui abitavano. I funerali della ragazza, Eleonora Manta, saranno celebrati nel pomeriggio a Seclì (Lecce) suo paese natale.

La bara del 33enne ha fatto il suo ingresso tra due ali di giovani componenti aspiranti direttori di gara della Sezione leccese di cui faceva parte Daniele.

Indossano una maglietta bianca con impressa l’immagine di Daniele impegnato su un campo e la scritta: «Qua c'è tutto a dire che ci sei. Fai buon viaggio e poi, riposa se puoi».

La cerimonia funebre é officiata dall’arcivescovo di Lecce monsignor Domenico Seccia. Sono presenti numerosi rappresentati dell’associazione arbitri guidati da Marcello Nicchi , presidente nazionale Aia , Danilo Giannoccaro e Luigi Nasca, componenti commissione arbitri serie A, Antonio D’Amato designatore arbitro serie C e Paolo Prato presidente Aia Lecce.

L’ingresso in cattedrale é interdetto ai giornalisti e ai cineoperatori per volere della famiglia .

I funerali di Eleonora Manta si terranno invece alle 16 in piazza a Seclì, cittadina salentina dove la giovane era nata, e a celebrarli sarà lo zio sacerdote della ragazza.

La lucidità dell’assassino è tra le poche certezze su cui ruota l’attività investigativa ad ampio raggio per fare luce su un delitto così efferato. Daniele De Santis ed Eleonora Manta dovevano morire, il loro omicidio è frutto di una rabbia netta covata per chissà quanto, una rabbia che poteva solo portare alla loro uccisione. Non lasciare tracce evidenti, eludere le telecamere, mescolarsi alla gente come uno (o una) chiunque, studiare un percorso in largo anticipo sia per l’andata che per il ritorno. E uccidere senza pietà, fendente dopo fendente, fino a non poterne più. Perché chi ha agito ha continuato a infierire anche quando i ragazzi non respiravano più.

Lucidità e premeditazione che si evincono anche dal bigliettino perso dall’assassino lunedì sera sul luogo della tragedia. Un pezzetto di carta con il tracciato da effettuare per non incappare negli obiettivi elettronici, parrebbe. Il che non vuol dire che la persona ricercata coincida con la figura ripresa per alcuni secondi dalle telecamere vicino al sottopassaggio di via Monteroni, presumibilmente dopo il delitto. Un filmato di poco più di 24 secondi, in cui la figura misteriosa però si inserisce, sbucando all’improvviso, per pochi secondi soltanto. Da dove sopraggiungeva quell’uomo col cappuccio in testa? Da quale via si era immesso a piedi? Domande a cui l’autorità inquirente, tra elementi rinvenuti sul luogo della tragedia e mappatura delle telecamere della zona, ha già dato delle chiare risposte. Tessere che si aggiungono a un mosaico complesso sulla cui ricostruzione vige Il silenzio assoluto. Una cortina di protezione e nei confronti delle vittime e nei confronti dell’attività in corso di svolgimento, capillare, tecnica, a raggiera.

Il rischio di trasformare una inquietante pagina di cronaca e l’indagine che ne segue in fiction e in un susseguirsi di false notizie e smentite, è palpabile. Non è tempo né caso di rimestare nella vicenda senza avere opportuni riscontri per le mani. Il grado di conoscenza e confidenza tra le vittime e loro assassino poteva anche non essere elevato. Che Eleonora e Daniele gli abbiamo aperto la porta è un dato di fatto, come è altrettanto lapalissiano però che molto spesso basta che qualcuno si presenti al citofono perché gli si apra. Due persone comuni, con una vita comune, abitudini comuni quasi noiose. Questo erano le vittime. Ed è questo, paradossalmente che rende le indagini più difficili.