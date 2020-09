A Lecce 15 aule saranno nei lidi: la proposta di Federbalneari Salento

LECCE - Quindici aule necessarie al Comune di Lecce per fronteggiare in sicurezza la riapertura post Covid delle scuole potrebbero essere messe a disposizione da altrettanti stabilimenti balneari delle marine di Lecce. E' l'idea lanciata da Federbalneari Salento, che propone l’utilizzo degli ampi spazi delle imprese balneari.

Secondo le stime fatte dal presidente di Federbalneari Salento, Mauro Della Valle, «i posti che riusciremmo a recuperare in questa maniera sarebbero circa 250 per la sola città di Lecce, mentre su scala provinciale i posti sarebbero almeno 2.500. Pensiamo si tratti di una grande opportunità - prosegue Della Valle -. Le nostre imprese sono tutte in possesso delle previste certificazioni, in primis quella relativa all’agilibità. Un ambiente salutare sia per gli studenti che per i docenti».