Porto Cesareo, colpito da malore in mare: muore 66enne

BRINDISI - Un 66enne in vacanza in Salento è morto a causa di un malore che lo ha colpito mentre era in acqua in un tratto di spiaggia libera del litorale di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo. L’uomo, originario di San Pietro Vernotico ma residente a Cellino San Marco, nel Brindisino, è stato visto annaspare da alcuni bagnanti che lo hanno subito soccorso. Sono stati vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.