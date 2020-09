Taurisano, operaio folgorato mentre posava tubi: ferito gravemente

LECCE - Un operaio è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio a Taurisano, in via San Giovanni Bosco, mentre era impegnato in lavori di scavo e posa tubazioni, commissionati da Enel Energia ad una ditta subappaltatrice di San Pancrazio Salentino. Per cause su cui indagano gli uomini del locale commissariato di polizia, l’uomo, un 62enne di Specchia, è stato investito da una improvvisa scarica elettrica. Subito soccorso , è stato trasportato all’ospedale di Tricase. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli ispettori dello Spesal e personale del Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Asl di Lecce.