In vacanza a Gallipoli con armi e 2 kg di droga: arrestati due pusher milanesi

GALLIPOLI - Due pusher milanesi sono stati arrestati, mentre erano in vacanza a Gallipoli, con 2 kg di droga e pistole. La coppia N.L.P., 28 anni e A.E.A., 31 anni, nel loro soggiorno salentino avevano preso un appartamento a Lido Conchiglie, ma il loro intento non era solo quello di godersi l'estate al mare. I carabinieri della Compagnia di Gallipoli, infatti, li hanno arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine.

I militari hanno perquisito l'abitazione dei due turisti e hanno trovato in loro possesso oltre 2 chili e mezzo di hashish e due pistole modello revolver P 38. Sia la droga che le armi sono state sequestrate. I due pusher sono stati condotti nel carcere di Borgo San Nicola.