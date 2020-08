Migranti, barca a vela in secca al largo del Salento: scattano i soccorsi

LECCE - Una imbarcazione a vela con migranti - alcune decine stipati a bordo secondo le prime informazioni - è rimasta incagliata nelle secche di Torre Mozza, nel basso Ionio al largo del litorale di Ugento, in Salento. Mezzi della Capitaneria di porto e della Finanza sono partiti per le operazioni di soccorso, che prevedono il trasbordo dei migranti. E’ previsto che siano condotti a terra e sottoposti, come da protocollo, al tampone per Coronavirus. Sono impegnati nelle operazioni anche diversi volontari della Croce Rossa italiana.