Coronavirus, anziano positivo in Rsa a Campi Salentina: tamponi a tappeto

Uno degli anziani ospiti della Rsa «San Raffaele» di Campi Salentina, è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’esame del tampone effettuato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove attualmente è ricoverato. Lo rende noto il Comune salentino in un post su Facebook, dove si legge inoltre che «l'unità di prevenzione della Asl è già al lavoro per eseguire i controlli necessari su altri soggetti esposti al contagio. Già da questa mattina sono in corso i test all’interno della Rsa San Raffaele su operatori e personale sanitario».