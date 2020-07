Fase 3, dalla Prefettura di Lecce arriva l'ok alla serata di Bob Sinclar

LECCE - Si farà la serata in cartellone il prossimo 30 luglio al Praia di Gallipoli che vedrà protagonista il dj francese di fama internazionale Bob Sinclar. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi in Prefettura a Lecce, presieduto da Maria Rosa Trio, nuovo prefetto del capoluogo salentino, insediatosi ieri.

È stato accolto il piano presentato dalla proprietà del locale che prevede il rispetto delle misure di sicurezza e anti assembramento. Non potranno essere venduti più di 2.050 biglietti. Saranno intensificati i controlli fuori e dentro il locale.