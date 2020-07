Tiggiano, gli cadono addosso blocchi marmorei: grave 72enne

TIGGIANO - Travolto dalle lastre di marmo, finisce in ospedale in condizioni gravissime. Cesario Bleve, 72enne di Tiggiano, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella marmeria di famiglia, un tempo di sua proprietà e oggi guidata dal figlio. L’azienda, che si trova in via Don Luigi Sturzo, è stata raggiunta da 118, carabinieri, vigili del fuoco e Spesal.

L’incidente si è verificato intorno alle 17 nel piazzale esterno della marmeria. Per cause ancora in corso di accertamento, alcune grosse lastre di marmo - forse cinque, secondo i primi accertamenti - sono cadute dal supporto sul quale erano posizionate e hanno travolto il 72enne, che proprio in quel momento si trovava nelle vicinanze.

Sul posto, allertati dalle altre persone presenti in azienda, sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. L’uomo, quindi, è stato liberato dal peso delle lastre ed è stato affidato alle cure del personale medico. È stato trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso del «Vito Fazzi» di Lecce, dove è arrivato in codice rosso, ed è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia con un trauma cranico.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Corsano e della compagnia di Tricase, nonché dagli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della Asl di Lecce (Area Sud - Maglie). Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Maria Vallefuoco. Non è stato disposto, almeno per il momento, nessun sequestro.

Toccherà a carabinieri e Spesal, ora, ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento dell’incidente non c’era nessuno nelle vicinanze oltre al 72enne, pertanto gli investigatori non potranno contare su testimonianze dirette. Sarà eventualmente lo stesso ex proprietario, quando le sue condizioni di salute lo permetteranno, a ricostruire i fatti. Intanto, come da prassi, sono state avviate le verifiche del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.