Lecce, tra jogging e cenette nel cuore della città: Matt Dillon torna in vacanza nel Salento

LECCE - L'attore Matt Dillon è ritornato in vacanza nel Salento in compagnia della fidanzata italiana. Nonostante gli insoliti lunghi capelli e la barba folta, in tanti hanno riconosciuto la star hollywoodiana che in questi giorni soggiorna presso una masseria nei pressi di Serra degli Alimini: prima è stato pizzicato mentre faceva jogging su via Leuca, poi a cena nel cuore di Lecce, presso il locale La torre di Merlino. Un ritorno in Puglia a conferma della bellezza della nostra regione.