Lecce, riapre il reparto di chirurgia toracica al «Fazzi»

LECCE - E’ tornato alla sua ordinaria attività ieri sera il reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo il blocco dei ricoveri disposto lunedì scorso dalla direzione sanitaria a causa della ripositivizzazione al Covid19 di un paziente ricoverato nel reparto.

Lo comunica l’Asl di Lecce. L’uomo, positivo al Covid diverse settimane fa e poi guarito (la guarigione era stata rilevata in diversi tamponi negativi), era risultato nuovamente positivo durante il ricovero. Tutti i locali del reparto sono stati sanificati e i tamponi, effettuati su pazienti e operatori in servizio, 50 persone in totale, sono risultati tutti negativi. Per il riavvio dell’ordinaria attività, sono state eseguite tutte le procedure previste dal protocollo.