Nardò, dormono a terra in attesa di raccogliere le angurie

NARDÒ - Luci accese, anche di giorno: spreco al campo di Boncuri dove i braccianti agricoli, per lo più immigrati, non possono ancora entrare. Il campo è chiuso, nonostante i proclama di Comune e Regione. Ma i raccoglitori delle angurie sono li già da tempo. E dormono sui cartoni, tra la spazzatura. Dicono di essere già 40 e, infatti, sulla ghiaia si intravedono giacigli improvvisati e indumenti lasciati ad asciugare. Loro vengono dalla Campania. Tra poche ore arriveranno altrettanti «siciliani».

L’accoglienza dei braccianti migranti è strabica anche quest’anno. L’anno scorso il campo attrezzato dalla Regione Puglia aprì in luglio e anche quest’anno si rischia la stessa situazione. Ieri il recinto con i container che si trova nella zona industriale di Nardò era abbandonato a se stesso dopo l’utilizzo dello scorso anno. Dietro la grata i segnali evidenti della fatiscenza. E in piena luce solare c’erano tutti gli enormi fari alogeni accessi. A pochi metri dall’ingresso, i primi «ospiti» dormono in un campo incolto tra spazzatura e cartoni. Sono del Gambia, Mali, Senegal. «Siamo qui perché il lavoro c’è già da tempo», dicono. Per mangiare, una volta al giorno, vanno alla mensa Caritas, in Centro storico. A piedi, lungo una stra pericolosissima. Niente campo, niente trasporti, niente cibo, niente ricoveri, malgrado le riunioni plenarie e ottimistiche, poche settimane fa in Prefettura, con enti territoriali, associazioni datoriali e diversi «attori». La realtà è ben più triste: la mensa della Caritas (quest’anno il vitto nel campo sarà gestito dalla Croce rossa italiana) ha già una ventina di ospiti in più rispetto ai soliti 130. E non potrà reggere l’impatto del raddoppio di pasti da fornire. Se la foresteria non parte per tempo, dunque, anche i volontari non reggeranno. Donatella Tanzariello, del Coordinamento interprovinciale per la tutela lavoratori migranti in agricoltura: «Le condizioni igienico sanitarie dei migranti sono gravissime - dice -, non hanno a disposizione ne’ acqua, ne’ giacigli dignitosi, ne’ spazi o strumenti per la minima sussistenza».