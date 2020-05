Grandine come neve nel basso Salento: strade ricoperte di ghiaccio

LECCE - Eccezionale grandinata nel Basso Salento: si è appena scatenata nei dintorni di Taurisano una vera e propria tempesta di ghiaccio. In breve tempo le strade e le campagne circostanti sono state ricoperte da uno spesso strato bianco. Piogge e temporali hanno interessato la zona a sud di Lecce, specie tra Galatina e la frazione di Collemeto. Abbondanti precipitazioni anche a Parabita e, scendendo verso Leuca. In tutte le aree interessate dalle precipitazioni si è registrata una sensibile diminuzione delle temperature con valori fino a 15 gradi, ben al di sotto delle medie del periodo. E le previsioni per il weekend non promettono nulla di buono. Su tutta la Puglia, seppure a macchia di leopardo, sono previsti altri temporali. Insomma, l’estate può attendere.