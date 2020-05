Lecce, aveva 10 dosi di cocaina: arrestato 36enne

LECCE - Ben dieci dosi di cocaina purissima nascosti nelle tasche dei vestiti che aveva a casa. Per questo è finito agli arresti Carlo Cannoletta, 36enne di Lecce. Il giovane, che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile radiomobile (Norm) della compagnia da qualche tempo tenevano sotto controllo, è stato fermato l’altra mattina nel corso di uno dei tanti controlli svolti dai militari dell’Arma in città durante le ore di punta della circolazione stradale. Nel momento in cui i Carabinieri hanno intimato l’alt, Cannoletta si trovava a bordo del suo monopattino. Gli uomini dell’Arma in realtà, tenendo d’occhio già da tempo gli spostamenti dell’uomo, pensavano di trovare qualcosa di illecito in suo possesso. Ma così, almeno inizialmente, non è stato perché al termine della perquisizione personale non è emerso nessun involucro sospetto. Qualche sospetto però, nei Carabinieri è stato suscitato dal denaro che il 36enne aveva in tasca: 295 euro in contanti, che ai militari non sono sembrate proprio l’abituale somma che una persona si porta appresso per andare a fare un giro in monopattino.

A quel punto i Carabinieri hanno deciso che fosse il caso di fare un controllo più accurato anche presso il domicilio del 36enne. Così, non appena sono entrati nella casa in cui vive, i militi hanno trovato una dose di cocaina su una mensola. Certi, a quel punto, che Cannoletta potesse nascondere altro, gli investigatori hanno iniziato a ispezionare l’immobile da cima a fondo. Cercando nelle tasche di vari giubbini all’interno di un armadio, hanno recuperato varie dosi di sostanza stupefacente, sempre del tipo cocaina, sequetrandone in tutto 10, per un peso complessivo di circa 3,8 grammi.

Assieme alle dosi sono stati sequestrati anche i soldi che l’uomo aveva addosso, ritenuti possibile provento di attività di spaccio. Sentito il pubblico ministero di turno presso la Procura, Massimiliano Carducci, Cannoletta è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di citazione diretta a giudizio.