Soleto, salgono a 20 i decessi tra i contagiati dal Coronavirus nella Rsa

SOLETO - Sale a 20 il numero delle vittime del Coronavirus tra gli ospiti della Rsa di Soleto «La Fontanella». L’ultima persona deceduta è un 68enne di Soleto, che era stato trasferito nel reparto di Rianimazione del Dea di Lecce.

La scomparsa ha destato grande cordoglio nel paese salentino dove l’uomo era molto conosciuto per la sua professione: l’uomo era uno stimato neurologo in servizio a Viterbo quando, colpito da un ictus, era rientrato in Salento ed era stato portato nella Rsa dove veniva assistito dalla sorella, anch’essa risultata positiva al Coronavirus.

Sui decessi nella Rsa salentina, la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta nella quale ci sono tre indagati.