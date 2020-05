Lecce, lite fra marocchini, uno resta ferito da una coltellata

LECCE - Finisce con una coltellata una lite tra due marocchini divampata nel pomeriggio in via Duca degli Abruzzi a Lecce. I due, per motivi da chiarire, sulle prime sono venuti alle mani, poi uno di loro ha estratto un coltello ferendo il connazionale a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti di una volante. Il ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Fazzi, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 8 giorni. L’altro è stato rintracciato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.