Elena, maestra di 103 anni, e il messaggio per la Settimana dell'Insegnante: «Più rispetto per questa professione»

Elena Mastrocinque è una brillante e deliziosa insegnante napoletana di appena 103 anni e mezzo e, dopo aver pubblicato un primo video da milioni di visualizzazioni, ha voluto realizzare un nuovo video in occasione della 6° edizione della “Settimana Italiana dell’Insegnante”, dal 4 al 10 maggio.

Una manifestazione, questa, organizzata dagli studenti dell’istituto «Galilei-Costa-Scarambone» di Lecce.

Nel video, oltre a mostrare con orgoglio la sua laurea storica ottenuta “In nome di Vittorio Emanuele III, re d’Italia e di Albania, Imperatore d’Etiopia”, nonna Elena racconta dei suoi inizi. «Vinsi il concorso alle scuole elementari ed ero l’ultima in graduatoria perché non ero vedova, non ero orfana, non ero niente», racconta delle scuole in cui ha lavorato. «Ho insegnato alle elementari, alle medie e alla scuola degli operai, che mi accompagnavano la sera fino a casa perché si faceva tardi» e parla del rispetto della professione .«Ai miei tempi tutti avevano un grande rispetto degli insegnanti, mi hanno detto che ora gli insegnanti non sono tanto rispettati, dicono che ora le famiglie addirittura si arrabbiano, mi ha detto mio nipote che li denunciano». Inoltre, fa vedere le tante letterine scritte dai suoi allievi in cui le esprimevano affetto e grande considerazione.

La “Settimana Italiana dell’Insegnante” celebra la professionalità, l’impegno e la passione di centinaia di migliaia di maestre, maestri, insegnanti e docenti italiani, al lavoro o in pensione. Mai come quest’anno è così importante riconoscere e celebrare una delle professioni più belle e impegnative.

Nella Settimana si pubblicano post di ringraziamento sui social network con l’hashtag #RingraziaUnDocente e, in questo particolare anno, sono previste due nuove forme di partecipazione: la prima è rivolta agli studenti i quali sono invitati a disegnare, colorare e inviare via web ai propri maestri e insegnanti una “margherita”, simbolo della Settimana Italiana; la seconda è, invece, rivolta agli insegnanti che sono alle prese con la didattica a distanza, a loro si chiede di pubblicare sul gruppo Facebook della Settimana ogni genere di commento, considerazione, ringraziamento che hanno ricevuto da parte di studenti e genitori in questi ultimi due mesi.

A promuovere dal 2015 la “Settimana Italiana dell’Insegnante” sono, dunque, proprio gli studenti dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce che curano il progetto “MasterProf” in stretta collaborazione con “Your Edu Action”.