Soleto, focolaio contagio in Rsa: «Abbiamo agito al massimo delle nostre possibilità»

SOLETO - La responsabile della Rsa «La Fontanella» di Soleto, Federica Cantore e il legale rappresentante della struttura salentina dove sono morti 10 dei circa 90 anziani ospiti, monsignor Vittorio Matteo, affidano la loro versione a una nota dei propri legali Michele e Roberto Bonsegna, affermando di «aver agito al massimo delle loro possibilità», nella casa di riposo dove è stato scoperto a marzo un focolaio di Coronavirus, che ha contagiato anche buona parte del personale.

Su quanto accaduto la Procura ha già aperto un’inchiesta e il sospetto è che alcuni ospiti possano essere morti in seguito all’allontanamento del personale dopo i primi casi di positività.

«Mai si è perso il controllo della situazione o si è mancato di dare le doverose informazioni», affermano i legali della responsabile e di mons.Matteo, precisando di aver informato le autorità sanitarie e istituzionali a partire «dalla sera del 20 marzo quando una paziente sospettata di essere stata contagiata, fu trasportata dal 118 presso l’Ospedale di Lecce», e fino al 26 marzo, quando «la gestione della struttura è stata assunta direttamente dalla Asl», dopo che la sera del 25 lo stesso "proprietario e la responsabile della struttura, raggiunti in serata dalla notizia della loro positività, appena terminato il servizio, verso le ore 22, dovettero allontanarsi, rimanendo, comunque, a disposizione, per quanto possibile». In quei giorni, rilevano i legali, sono stati via via contattati Asl, Carabinieri, Prefettura, Comune e Regione.