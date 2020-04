Novoli, mette in salvo l’auto dalle fiamme: il suo cuore non regge e muore

NOVOLI - Muore d’infarto, dopo aver messo in salvo la propria auto da un rogo, presumibilmente di origine dolosa. Non è bastato l’immediato intervento del 118 a salvare la vita a Tonino Scarpa, 74enne infermiere, originario di Campi Salentina ma da anni sposato e residente a Novoli. È accaduto la notte scorsa, in via Trieste, nelle immediate vicinanze di piazza Tito Schipa. Poco prima delle 4 sono divampate le fiamme da due auto in sosta, un’Alfa 147 ed una Fiat Stilo, entrambe appartenenti a un uomo residente nello stesso plesso condominiale dell’infermiere poi deceduto. Auto parcheggiate proprio sotto casa e separate dalla utilitaria, una Opel blu, di Scarpa.

L’uomo, accortosi come gran parte del vicinato, dell’accaduto, alla vista delle fiamme ha agito prontamente, mettendosi al volante e spostando al sicuro la sua auto, parcheggiata tra le due già abbondantemente in fiamme. Il malore è avvenuto subito dopo, al rientro a casa, a pericolo apparentemente scampato. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118.

L’uomo, una persona tranquilla e discreta, abitualmente in giro in paese in sella alla sua bicicletta, lascia la moglie e due figli. Sul fronte dell’incendio e sulle dinamiche indagano invece i Carabinieri, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno domato le fiamme. Il fatto che le due auto, appartenenti a una stessa persona, fossero distanziate, lascerebbe pensare alla natura dolosa dell’episodio. Il fatto che il paese fosse deserto, per l’orario e, soprattutto, per le restrizioni dovute all’emergenza Covid – 19, se da un lato pregiudica la presenza di testimoni, dall’altro, potrebbe dare delle indicazioni importanti se le telecamere presenti nelle zone limitrofe, dovessero aver registrato passaggi.