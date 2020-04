Leverano, fiori e piante sui balconi per aiutare i floricoltori

Leverano - Mettete dei fiori…sui vostri balconi.

Suona più o meno così, parafrasando una vecchia canzone, l’invito di un gruppo di associazioni di Leverano a tutti i compaesani. E dall’invito alla gara di bellezza il passo è stato breve, in un momento storico in cui speranza e colore e fiducia sono una manna dal cielo, carburante per andare avanti col sorriso.

Se gli eventi pubblici sono sospesi a data da destinarsi infatti, Leverano non rinuncia comunque all’appuntamento con steli e boccioli colorati. Cambiano le modalità, ma guai ad arrendersi.

“Balconi fioriti…Fiori di solidarietà fiori di speranza” è una tenzone a suon di piantine e fiori rigorosamente coltivati dalle aziende florovivaistiche locali, con cui abbellire porte, finestre, balconi, giardini. Colore contro il grigio della pandemia, ma anche un aiuto concreto, dal territorio per il territorio, a un settore messo letteralmente in ginocchio dall’emergenza in corso, che ha segato le gambe a molti comparti dell’economia.

«Non si tratta di un concorso, bensì di un atto di solidarietà – spiega Ilaria Lecciso, social media manager di Circolo Tandem, tra gli organizzatori- in prossimità della Santa Pasqua. Nel nostro piccolo, vogliamo essere solidali con i floricoltori e vivaisti che, improvvisamente, hanno visto vanificato lo sforzo di mesi e mesi di lavoro. La nostra comunità dalla vocazione agricola, vivace ed intraprendente e dalle svariate risorse, merita un gesto di affetto».

Come funziona? Basta chiamare un florovivaista locale ed effettuare ordini per un minimo di acquisto di almeno sei piante.

Consegne a domicilio con tutte le garanzie di sicurezza del caso.

Con quei fiori e quelle piante si vestiranno a festa gli esterni delle abitazioni e si posteranno le foto su una pagina Facebook dedicata con indicazione dell’azienda sostenuta.

Organizzatori dell’iniziativa, Circolo Tandem e Legambiente Leverano e della Terra d’Arneo, in collaborazione con le associazioni locali Levante, Inachis Leverano, Parco Culturale Girolamo Marciano, Info Point Sac Costa dei Ginepri, The Factory , Pro loco Leverano, Almanacco Leveranese, Impegno per Leverano, 1° Scuderia Femminile automoto d'epoca, Superamento Handicap, Novellando Teatri d'Arte, Ciak Salento, Generazione Zero 0.