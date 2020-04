Puglia, le residenze per anziani epicentro dei contagi

Sono le nostre madri, i nostri padri, i nostri nonni. Se ne vanno così, senza un saluto, vittime inermi della battaglia contro il virus, contratto nelle strutture che li ospitano e che finiscono per diventare la loro tomba. Le residenze per gli anziani sono ormai riconosciute, assieme agli ospedali, tra i principali veicoli del contagio. Sono al centro di una strage silenziosa, di un’emergenza che, in tutta Italia, si sta portando via un’intera generazione. E che lambisce anche la Puglia, dove dalla Daunia al Salento si moltiplicano i focolai nelle diverse tipologie di strutture per l’assistenza: Rsa, Rssa, Rsaa, case di riposo, comunità alloggio, case per la vita.

Di ieri gli ultimi casi: un contagiato nella Rsa «Galluccio» di Galatina (Lecce), 26 a Foggia nella casa di riposo «Sacro Cuore» di Torremaggiore (ne riferiamo nel servizio a lato), 37 nella Rsa «San Giuseppe» di Canosa.

I numeri - La conta di chi in Puglia è stato infettato dal Covid-19 nelle residenze per anziani mostra numeri preoccupanti benché, per fortuna, di gran lunga inferiori a quelli delle regioni del Paese più colpite dall’epidemia. Eppure, uno su dieci, in Puglia, si ammala così. Oltre il 10 per cento dei positivi nella nostra regione è attribuibile a contagi avvenuti tra le mura dei centri per la terza età. Il calcolo è presto fatto: il bollettino epidemiologico regionale riporta ieri 2.444 contagiati, di questi ben 270 hanno contratto il virus nelle strutture per anziani, non solo ospiti, ma anche personale medico, infermieristico, operatori che lavorano nellassistenza’ ai pazienti.

Ed è solo, come ormai abbiamo sentito ripetere dagli epidemiologi, la punta dell’iceberg. Perché le catene del contagio che partono da quelle strutture non sono tracciabili tutte e subito, con le conseguenze che questo comporta in termini di diffusione del coronavirus tra la popolazione.

Drammatica l’incidenza del fenomeno nel Salento, dove solo il «pasticcio» della Rsa di Soleto ha prodotto 88 contagiati e nove morti. Così in provincia di Lecce, su 378 casi complessivi di contagio, 89 provengono da strutture per anziani, quasi il 24 per cento. Un salentino su quattro il virus lo ha contratto così.

Bari - Tre focolai, a Bari, Noicattaro e Rutigliano. Nel capoluogo, l’allarme è scattato nella casa di riposo «Don Guanella». Una vittima tra gli ospiti e nove contagiati, tra cui il medico della struttura e una soccorritrice del 118. Nel centro anziani «Nuova Fenice» di Noicattaro si contano 25 casi. Sono 22 (tra ospiti, infermieri e oss, gli operatori socio sanitari) nel centro di riabilitazione «Giovanni Paolo II» di Putignano.

Bat - Il responso dei tamponi arrivato ieri ha fatto emergere 37 casi positivi, tra ospiti e operatori, nella Rsa «S. Giuseppe» di Canosa.

Foggia - Nella residenza «San Raffaele» di Troia sono emersi 22 contagi; 34 quelli della Rsa «Girasole» di Bovino; infine i 26 di Torremaggiore.

Lecce - Nella Rsa «La Fontanella» di Soleto si sono ammalati tutti. Ottantotto casi positivi, tra i quali undici operatori della struttura. A Galatina, un solo caso nella Rsa «Celestino» Galluccio, da dove i responsabili assicurano che il paziente è stato subito isolato e che la situazione non desta preoccupazione.

Brindisi - In provincia di Brindisi, sei contagiati a Ceglie Messapica, nel centro di riabilitazione «San Raffaele».

La Regione, superata la prima fase di disorientamento causato dall’esplosione del virus, è corsa ai ripari: dopo gli ospedali, la prima linea per fermare i contagi deve avanzare sempre più nelle residenze per gli anziani.