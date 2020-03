Aradeo, a spasso con la droga nello zaino: arrestati 2 trentenni

ARADEO - Trentenni con l'hobby dello spaccio anche in tempo di emergenza coronavirus. È accaduto ad Aradeo dove due giovani sono stati arrestati dai carabinieri. durante i controlli di vigilanza per la verifica del rispetto dei diversi decreti delle ultime settimane volti ad evitare la propagazione ed il diffondersi del virus. Malgrado la quarantena e le strade deserte, o forse approfittando di queste ultime, i militari hanno sorpreso proprio per strada i due giovani. Perquisito lo zaino di uno dei due hanno trovato un involucro in cellophane celeste e trasparente, contenente marijuana. A quel punto è scattata la perquisizione anche nelle loro abitazioni dove è stato trovato un altro involucro con altro stupefacente insieme ad un proiettile integro calibro 38 Smith & Wesson.

Entrambi i 30enni, pertanto, sono stati arrestati e sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Dovranno anche rispondere detenzione di munizioni abusive e denunciati per non aver ottemperato alle disposizioni in vigore, essendosi recati sulla pubblica via senza un giustificato motivo.