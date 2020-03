Lizzanello. market della cocaina in casa: sequestrata anche pistola

A Lizzanello i Carabinieri hanno arrestato il 38enne Graziano De Fabrizio per detenzion di arma e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto una pistola marca Beretta calibro 9 illegalmente detenuta completa di caricatore e 5 proiettili calibro 9x21. Inoltre i militari hanno trovato anche 115 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario e denaro contante per 8mila e 530 euro. Lo spacciatore è stato accompagnato nel carcere di Lecce mentre altre due persone che erano all'interno dell'abitazione (e al di fuori del loro domicilio abituale= sono state denunciate per violazione della Dpcm sulle misure di contenimento contro il coronavirus.