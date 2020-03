Coronavirus, controlli serrati nel Leccese, 61 denunciati

LECCE - Emergenza Coronavirus: controlli serrati da parte dei carabinieri in tutta la provincia al fine di verificare l’osservanza delle indicazioni ministeriali previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli accertamenti sono finalizzati da una parte al rispetto delle prescrizioni per contrastare la diffusione del virus e, dall'altra, all'obbligo di chiusura imposto a negozi ed esercizi commerciali, sia l’adempimento delle misure relative alla sicurezza che le attività che restano aperte devono assicurare.

Numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della giurisdizione, soprattutto sulle principali arterie stradali. Centinaia le persone controllate, 61 quelle denunciate perchè, trovate fuori dalla propria abitazione, non hanno fornito giustificazioni valide per il loro spostamento.

Ricordiamo che sono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico. L’obiettivo prioritario è quello di far rispettare l’obbligo di restare a casa. E’ di fondamentale importanza affermare il divieto di effettuare spostamenti - a piedi e in auto - che non siano giustificati da esigenze di lavoro, salute, altre necessità non rinviabili.