Covid 19, primo contagio a Porto Cesareo: la conferma del sindaco

LECCE - "Continuano ad aumentare i casi in quarantena vigilata nel nostro Comune - scrive il sindaco Salvatore Albano -, ed oggi ho appreso ufficialmente di un caso positivo al COVID19. Ricoverata in ospedale alcuni giorni fa, attualmente il soggetto è in discrete condizioni di salute. Naturalmente tutte le persone che sono venute a contatto sono in quarantena obbligata", così in una nota ufficiale il sindaco di Porto Cesareo annuncia il primo caso di contagio accertato in paese.