Coronavirus, chiude a Lecce ristorante cinese: non viene nessuno

Un ristoratore cinese, Lei, ha deciso di chiudere momentaneamente la sua attività a Lecce, a causa della psicosi da Coronavirus che ha portato sempre meno clienti nel suo locale Shangai, specializzato in 'cinese food’. "Da quando in Italia sono scoppiati i primi casi - spiega Lei - non sta più venendo nessuno ed é inutile sopportare tante spese. Preferisco tenere chiuso fino a quando non sarà passato tutto». Nei giorni scorsi prima il Codacons di Lecce e poi il sindaco del capoluogo salentino, accompagnato dalla sua Giunta, avevano organizzato una cena simbolica in ristoranti cinesi per cercare di arginare le paure.