«Il gioco di Lollo», la giornalista Federica Angeli a Martano racconta la sua lotta contro la mafia

Venerdì 28 febbraio nell'Auditorium "Rocco Moschettini" dell'IISS Salvatore Trinchese di Martano (Le), la giornalista di Repubblica Federica Angeli presenta il suo ultimo libro "Il Gioco di Lollo", edito da Baldini+Castoldi.

Nell’ambito del percorso legalità promosso da Associazione L’Orizzonte, a partire dalle 11:30 sarà presente l'autrice, che con le sue inchieste coraggiose ha rivelato le attività criminali della mafia di Ostia, per le quali vive sotto scorta dal 17 luglio 2013 dopo aver ricevuto continue minacce di morte.

Il Gioco di Lollo è il secondo libro di Federica Angeli, già vincitrice del Premio Siani 2019 per il suo "A mano disarmata", e racconta la sua storia, la storia di una madre, una giornalista e una città, Ostia, dove si spara per le strade. È pensando proprio ai suoi bambini ancora piccoli che Federica Angeli decide di denunciare quel che ha visto una notte dal balcone di casa. A Ostia tutti tacciono, anche quella notte. Lei no, perché sa che domani i suoi figli, diventati adolescenti, potrebbero camminare per quelle vie trasformate in far west. Lollo è il maggiore e ha solo otto anni quando i suoi genitori gli annunciano che la mamma ha vinto quattro autisti come premio per un suo articolo. È invece la scorta che le è stata assegnata dopo la sua denuncia. Per Federica Angeli combattere i clan che avvelenano la vita di Ostia è una priorità, lo fa ogni giorno dalle pagine di «la Repubblica», armata soltanto della sua penna, con le indagini che smascherano il malaffare e ne provano l’impronta mafiosa. Ma la serenità dei suoi figli conta ancora di più, ed ecco allora che con il marito trasforma magicamente la sua lotta alla malavita in un gioco, come il Guido di La vita è bella di Benigni, che riesce a nascondere il figlio Giosuè dicendogli di giocare a nascondino mentre i tedeschi fanno strage dei deportati rimasti nel campo di concentramento. È l’unico modo per non stravolgere la loro esistenza, trasformare le guardie del corpo negli autisti vinti come premio, le minacce continue in prove da superare per accumulare punti in vista di un regalo ancora più grande, una villa degna di una rockstar. Se in A mano disarmata, Federica Angeli ha descritto i suoi millesettecento giorni sotto scorta, in Il gioco di Lollo cede la voce al figlio, che in queste pagine ci racconta la mafia vista dagli occhi di un bambino. Lollo e i suoi fratelli sono in prima linea, anche se non lo sanno. Giorno dopo giorno scopriranno la verità, imparando dall’esempio della loro mamma che, uniti, anche i mostri peggiori si possono sconfiggere. «Mamma, che andiamo a fare al mare?» «A guardare la mafia.» «La mafia? Cos’è, una balena? Una specie di pesce?» «No, la mafia è un’organizzazione criminale molto brutta e pericolosa. Un mostro orrendo», disse con la voce roca che faceva quando doveva metterci paura nelle storie che raccontava.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.